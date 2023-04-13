СБУ викрила оборудку газотрейдера, який міг зірвати опалювальний сезон на Дніпропетровщині

Столичний газотрейдер ледь не зірвав опалювальний сезон на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в СБУ.

Усе сталося ще під час опалювального сезону 2020-2021 років. Столичний газотрейдер уклав угоду з теплогенеруючим підприємством на Дніпропетровщині. Згідно до домовленостей, компанія мала постачати газ протягом всієї зими, але вже з середини лютого 2021 року припинила це робити.

У справу втрутився державний “Нафтогаз”, який почав постачати на Дніпропетровщину газ замість цієї компанії. Зазначимо, що держава є гарантом безперебійного газопостачання до населення, тому “Нафтогаз” брав газ зі власних сховищ і перекачував його для потреб теплогенеруючого підприємства.

Втім, гроші за блакитне паливо опинилися на рахунках підприємства, яке порушило умови угоди та перестало постачати газ. За даними слідства, до організації оборудки причетний топменеджмент столичного газотрейдера.

Підробивши документи, приватний газотрейдер отримав понад 37 мільйонів гривень, які мали піти на рахунки держпідприємства за наданий газ. Пізніше посадовці цієї структури легалізували кошти через підконтрольні комерційні структури. Крім цього, СБУ викрила декілька переказів на особисті картки учасників схеми.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили директору, комерційному директору, юрисконсульту компанії-газотрейдера, а також їхньому спільнику про підозру, – зазначили в СБУ.

Справу розглядатимуть за статтями про службове підроблення, привласнення держмайна та відмивання грошей. Наразі учасникам схеми обирають запобіжний захід.

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