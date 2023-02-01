СБУ проводить обшуки у бізнесмена із Дніпра та ексочільника МВС: що відомо

Сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України разом з іншими правоохоронними органами проводить обшуки у ексочільника МВС Арсена Авакова та олігарха із Дніпра Ігоря Коломойського.

Про це пише “Українська правда”.

Так, СБУ та Бюро економічної безпеки проводять обшук вдома в олігарха Ігоря Коломойського у Дніпрі. Зазначається, що розслідування стосується махінацій навколо “Укртатнафти” та “Укрнафти”.

За інформацією УП, йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд гривень та ухилення від сплати митних платежів на величезні суми.

Також Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань провели обшуки в ексочільника МВС Арсена Авакова. Журналісти зазначають, що справа стосується закупівлі французьких гелікоптерів Airbus.

Цей обшук прокоментував і сам Аваков:

Закінчили обшук щодо аварії вертольота. Дивилися контракти Airbus 6 річної давнини. Певна річ – нічого. Контракти ж затверджувалися урядом і парламентом. Коректно вели, хоч і безглуздо. Формально відпрацювали версію.

Нагадаємо, раніше ми писали, що олігарх із Дніпра Ігор Коломойський більше не мільярдер.

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