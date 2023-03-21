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СБУ контролюватиме пересування пасажирів на міжнародних та внутрішніх рейсах

Сьогодні 18:58
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Верховна Рада ухвалила законопроєкт, згідно з яким співробітники Служби безпеки України будуть контролювати пересування пасажирів в транспорті на міжнародних та внутрішніх рейсах.

Новости Днепра про СБУ контролюватиме пересування пасажирів на міжнародних та внутрішніх рейсах

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко. 

Зазначається, що цей законопроєкт було розроблено на виконання європейської конвенції про запобігання тероризму.

Так, Антитерористичний центр при СБУ буде мати право отримувати від підприємств транспорту, незалежно від форми власності, дані про пасажирів та персонал міжнародних та внутрішніх рейсів.

Окрім того, СБУ надаватиме іноземним союзникам дані про осіб, які виїжджають за кордон. Під час виконання міжнародних рейсів з чи до України або транзитних рейсів через аеропорти нашої країни авіаперевізник буде зобов’язаний надавати Антитерористичному центру при СБУ інформацію про пасажирів (advance passenger information/passenger name record) таких міжнародних рейсів задля протидії переміщенню осіб, що причетні до терористичної діяльності.

Новости Днепра про СБУ контролюватиме пересування пасажирів на міжнародних та внутрішніх рейсах

Нагадаємо, раніше ми писали, що щоб отримати громадянство України, треба складати іспити: які саме.

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