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  • “Save Nikopol”: у Парижі співак Іван Дорн долучився до акції на підтримку Нікополя

“Save Nikopol”: у Парижі співак Іван Дорн долучився до акції на підтримку Нікополя

Сьогодні 11:01
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У Парижі українці влаштували акцію на підтримку Нікополя.

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З літа Нікопольщина страждає від постійних обстрілів зі сторони Енергодару. Артилерія, РСЗВ, дрони-камікадзе тероризують мирних мешканців. 

Наразі по всьому світі українці організовують акції, щоб привернути увагу до Нікополя та українських міст, які страждають від постійних обстрілів. 12 жовтня, в Парижі відбувся концерт ТНМК на підтримку України. У натовпі помітили співака Івана Дорна, який долучився до акції з табличкою з написом “Save Nikopol”.

Про це розповіла українка Анастасія в своєму інстаграм @shulishovna

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