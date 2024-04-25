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  • Самопроголошеного “апостола” з Дніпра Мунтяна “Бог благословив” унікальною Ferrari Roma за $300 тис

Самопроголошеного “апостола” з Дніпра Мунтяна “Бог благословив” унікальною Ferrari Roma за $300 тис

Сьогодні 18:14
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Мунтян похизувався люксовою автівкою, яку йому подарувала команда.

Новости Днепра про Самопроголошеного

Самопроголошений “апостол” так званої церкви “Відродження” Володимир Мунтян, який відомий своїми фразами “помазаніє грядьот” і розкішним, як для “проповідника” стилем життя, нещодавно знову шокував мережу.

Цього разу Мунтян поділився з фоловерами новиною про розкішний подарунок. Про це йдеться на його сторінці у Facebook.

Команда “апостола” подарувала йому люксовий автомобіль Ferarri Roma. Це авто продається лише під замовлення, а ціна сягає 300 тисяч доларів. 

Розкішний презент Мунтян назвав “благословенням від Бога”.

Бог неймовірно благословив нас. Наша команда подарувала мені подарунок, якого я не очікував. Найновішу модель машини Ferrari Roma. Такої машини немає ніде і вона ексклюзивна. І дивовижний факт, що ця машина покликана найкрасивішою машиною 2024 року, — написав Мунтян у соціальній мережі.

Відомо, що нині в Україні є всього два авто цієї Ferrari Roma. Одну з них придбали під “нульове розмитнення” упродовж 2022-2023 років. 

Зауважимо, нині Мунтян перебуває в ЄС, куди поїхав ще до початку повномасштабного вторгнення. Тепер його так звана церква “Відродження” працює за межами України. 

Володимир Мунтян – уродженець Дніпра і саме тут починалася його кар’єра, як самопроголошеного церковного проповідника. 

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