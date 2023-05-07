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  • Самопочуття погіршиться: Землю накриють потужні магнітні бурі через дивний вибух на Сонці

Самопочуття погіршиться: Землю накриють потужні магнітні бурі через дивний вибух на Сонці

Сьогодні 14:52
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У травні планується серія потужних магнітних бурь, які накриють Землю через невідомий вибух на Сонці. Ці періоди будуть особливо небезпечними для певних категорій, проте погане самопочуття та слабкість можуть спіткати навіть абсолютно здорових людей.

Новости Днепра про Самопочуття погіршиться: Землю накриють потужні магнітні бурі через дивний вибух на Сонці

Магнітні бурі у травні 2023:

  • 11 травня почнеться потужна і затяжна буря, яка триватиме аж  до 17 травня включно.
  • З 20 по 25 травня включно після цього прогнозується магнітна буря середньої сили.
  • 28 травня ще одна потужна буря, якій присвоєно «червоний» рівень інтенсивності, але триватиме вона лише один день.

Особливо обережними у ці дати варто бути метеочутливим людям, літнім, а також тим, хто має певні хронічні проблеми зі здоров’ям, зокрема, серцево-судинні захворювання.

Що ви можете відчувати в період магнітних бурь:

  • Головний біль, запаморочення, розсіяність
  • Прискорене серцебиття, стрибки артеріального тиску
  • Сонливість, підвищена стомлюваність, порушення концентрації
  • Нудота, слабкість, проблеми зі шлунком, апетитом
  • Порушення сну – сонливість, безсоння
  • Дратівливість, агресія, схильність до конфліктів
  • Підвищена тривожність, апатія, депресивні стани
  • Загострення хронічних захворювань
  • Ломота в м’язах, кістках, місцях старих переломів та травм

У період магнітних бурь приділіть своєму здоров’ю особливу увагу. Не навантажуйте себе ні фізично, ні психологічно. Старайтеся лягати раніше спати. Обмежте вживання кави та алкоголю, а натомість пийте трав’яний чай. Сильно гостра, солона та солодка їжа теж не рекомендована. Підтримуйте водний баланс та не забувайте про мінімальні активності, наприклад, зарядка чи пробіжка зранку.

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Новости Днепра про Самопочуття погіршиться: Землю накриють потужні магнітні бурі через дивний вибух на СонціУкраїнська Новости Днепра про Самопочуття погіршиться: Землю накриють потужні магнітні бурі через дивний вибух на СонціРусский

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