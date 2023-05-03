Самогубства в’язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

Нещодавно до Офісу омбудсмана надійшла інформація про порушення прав в’язнів у Криворізькій виправній колонії. Відомо, що люди, які відбувають покарання в установі, скоюють самогубства. Ба більше, ці випадки не поодинокі.
Востаннє, випадки самогубств зафіксували 26 та 27 квітня. Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
Під час візиту до установи, представники омбудсмана встановили, що в колонії порушують права ув’язнених. Зокрема, з ними жорстоко поводяться під час обшуків, не даючи відвідувати вбиральню та змушуючи лежати на бетонній підлозі по 4 години без руху.
Серед інших порушень:
Крім цього, в’язні не мають нормального доступу до медичної допомоги. А осіб, які мають психічні розлади, відправляють в палати-ізолятори без попереднього контролю фахівців. Також є порушення:
З метою усунення порушень прав засуджених та ув’язнених, до компетентних органів будуть скеровані акти реагування, – зауважив омбудсман Дмитро Лубінець.
Ось в таких умовах перебувають ув’язнені:
Читайте також:
Автор:
Це вже вдруге за цей тиждень...
Сьогодні, 3 травня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.
У Повітряних силах розповіли, якими ракетами ударили по Павлограду.
У понеділок, 1 травня, в одній із квартир на території…