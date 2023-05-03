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  • Самогубства в’язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

Самогубства в’язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

Сьогодні 17:11
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У Криворізькій виправній колонії в'язні вчинили самогубства.

Новости Днепра про Самогубства в'язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

Нещодавно до Офісу омбудсмана надійшла інформація про порушення прав в’язнів у Криворізькій виправній колонії. Відомо, що люди, які відбувають покарання в установі, скоюють самогубства. Ба більше, ці випадки не поодинокі. 

Востаннє, випадки самогубств зафіксували 26 та 27 квітня. Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець. 

Під час візиту до установи, представники омбудсмана встановили, що в колонії порушують права ув’язнених. Зокрема, з ними жорстоко поводяться під час обшуків, не даючи відвідувати вбиральню та змушуючи лежати на бетонній підлозі по 4 години без руху.

Серед інших порушень: 

  • факти дискримінацій та стигматизації осіб, які відбувають покарання в установі; 
  • порушення права на гідні умови тримання (стаття 25 Загальної декларації прав людини);
  • порушення права на працю засуджених та захист від експлуатації. 

Крім цього, в’язні не мають нормального доступу до медичної допомоги. А осіб, які мають психічні розлади, відправляють в палати-ізолятори без попереднього контролю фахівців. Також є порушення: 

  • прав засуджених, які потребують проведення планового хірургічного втручання через відсутність належних умов;
  • права на таємницю про стан здоров’я: наявність у медчастині камер відеоспостереження, зокрема у палаті-ізоляторі, маніпуляційній та кабінетах лікарів.

З метою усунення порушень прав засуджених та ув’язнених, до компетентних органів будуть скеровані акти реагування, – зауважив омбудсман Дмитро Лубінець.

Ось в таких умовах перебувають ув’язнені:

Новости Днепра про Самогубства в'язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

Новости Днепра про Самогубства в'язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

Новости Днепра про Самогубства в'язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

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Новости Днепра про Самогубства в'язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсманУкраїнська

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