Самогубства в’язнів у виправній колонії Кривого Рогу: що каже омбудсман

У Криворізькій виправній колонії в'язні вчинили самогубства.

Нещодавно до Офісу омбудсмана надійшла інформація про порушення прав в’язнів у Криворізькій виправній колонії. Відомо, що люди, які відбувають покарання в установі, скоюють самогубства. Ба більше, ці випадки не поодинокі.

Востаннє, випадки самогубств зафіксували 26 та 27 квітня. Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець.

Під час візиту до установи, представники омбудсмана встановили, що в колонії порушують права ув’язнених. Зокрема, з ними жорстоко поводяться під час обшуків, не даючи відвідувати вбиральню та змушуючи лежати на бетонній підлозі по 4 години без руху.

Серед інших порушень: