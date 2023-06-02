Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Самбістка з Дніпровщини завоювала золото у Сербії

Сьогодні 21:15
просмотров

Ізабелла Лось - самбістка з Кривого Рогу представила Україну на змаганнях у Бєлграді і завоювала золото.

Новости Днепра про Самбістка з Дніпровщини завоювала золото у Сербії

Самбістка з Кривого Рогу Ізабелла Лось стала переможницею Європейських шкільних ігор єдиноборств у Сербії. Про це повідомили в Тернівській районній раді міста.

З даними з міськради, дівчина виборола золото у ваговій категорії +70 кг. Вона є вихованкою дитячо-юнацької спортивної школи №7. Її тренує викладач Сергій Шпильов.

З 27 травня по 4 червня 2023 року в Белграді (Сербія) проходять Європейські відкриті шкільні ігри єдиноборств.

Новости Днепра про Самбістка з Дніпровщини завоювала золото у Сербії

Читайте також:

Новости Днепра про Самбістка з Дніпровщини завоювала золото у СербіїУкраїнська Новости Днепра про Самбістка з Дніпровщини завоювала золото у СербіїРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регати
    Новини Дніпра
    Вчора 10:00
    Спортсмени з Дніпропетровщини вибороли «золото» міжнародної регати

    У Братиславі закінчилася ХХХVII міжнародна регата «Братислава 2023» з веслування…

    Дніпрянка Анастасія Кондратьєва здобула «золото» Чемпіонату України з повітряної гімнастики
    Новини Дніпра
    Вчора 07:15
    Дніпрянка Анастасія Кондратьєва здобула «золото» Чемпіонату України з повітряної гімнастики

    Студентка ДНУ посіла перше місце в категорії «Молодь» (18-35 років).

    Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння
    Новини Дніпра
    31.05.2023 08:00
    Дніпряни вибороли три медалі на молодіжному чемпіонаті України зі скелелазіння

    Про це повідомила пресслужба міськради Дніпра.

    Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди
    Новини Дніпра
    29.05.2023 19:45
    Найкращі плавчині: криворізькі спортсменки привезли додому нагороди

    У Дніпрі завершився відкритий Кубок Дніпропетровської області з плавання «Олімпійські…

    Наверх