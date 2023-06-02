Самбістка з Дніпровщини завоювала золото у Сербії

Самбістка з Кривого Рогу Ізабелла Лось стала переможницею Європейських шкільних ігор єдиноборств у Сербії. Про це повідомили в Тернівській районній раді міста.
З даними з міськради, дівчина виборола золото у ваговій категорії +70 кг. Вона є вихованкою дитячо-юнацької спортивної школи №7. Її тренує викладач Сергій Шпильов.
З 27 травня по 4 червня 2023 року в Белграді (Сербія) проходять Європейські відкриті шкільні ігри єдиноборств.
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