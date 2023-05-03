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Салюти, петарди, гучна музика та ремонти вночі під забороною: президент підписав закон

Сьогодні 16:26
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В Україні заборонили піротехніку та гучну музику вночі.

Новости Днепра про Салюти, петарди, гучна музика та ремонти вночі під забороною: президент підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який забороняє використання феєрверків. Його нардепи ухвалили ще в квітні, але тепер закон остаточно прийнятий та вступить в силу через шість місяців. 

Законопроєкт №7438 передбачає заборону на продаж піротехнічних виробів – салютів та петард. Виключення – феєрверки класу F1, які мають дуже низький рівень небезпеки і незначний рівень шуму, що не перевищує 60 дБ. 

Що цікаво, у законі є уточнення про норми щодо зменшення шуму. Тепер не можна включати гучну музику та проводити ремонтні роботи в будинках у нічний час та вихідні дні. 

Проведення на захищених об’єктах ремонтних робіт, що супроводжуються шумом, забороняється у робочі дні з 21 до 8 години, а у святкові та неробочі дні – цілодобово, – йдеться в тексті закону.

Зазначається, що органи виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадяни повинні слідкувати за тим, щоб шум від музики чи ремонту не перевищував встановлені медико-санітарні норми. Це стосується:

  • приміщень житлових будинків і на прибудинковій території;
  • приміщень закладів охорони здоров’я, у санаторно-курортних закладах, будинках-інтернатах, закладах освіти, культури;
  • приміщень готелів і гуртожитків;
  • закладів громадського харчування, торгівлі, побутового обслуговування, розважального та грального бізнесу, розташованих у межах населених пунктів;
  • інших будівель і споруд, у яких постійно чи тимчасово перебувають люди;
  • територій парків, скверів, зон відпочинку, розташованих на території мікрорайонів і груп житлових будинків.

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