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Салон краси просто неба та свято вихідного дня: куди піти у Дніпрі з 22 по 24 вересня

Сьогодні 13:16
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У Дніпрі на вихідні запланували низку подій.

Новости Днепра про Салон краси просто неба та свято вихідного дня: куди піти у Дніпрі з 22 по 24 вересня

Цими вихідними у парках Дніпра можна відвідати ретро-дискотеку, свято та благодійний захід. 

Пост-анонс опублікували в департаменті парків та рекреацій.

Пʼятниця, 22 вересня

Ретро-дискотека для людей елегантного віку у парку Глоби. Коли – 16:00-18:00
 
Свято вихідного дня у сквері Західному. Коли – 16:00-17:30
 

Субота, 23 вересня

Свято вихідного дня у парку Зелений Гай. Коли – 16:00-17:30
 

Неділя, 24 вересня 

Свято вихідного дня у парку імені Писаржевського. Коли – 16:00-17:30. 
 
Благодійний захід з метою зборів коштів на підтримку місцевого притулку для тварин БО «Фонд Дніпро енімалс» у парку Зелений Гай. Коли – 12:00-19:00. За донат для порятунку тварин салон краси впродовж дня надає такі послуги: професійний макіяж, манікюр, зачіски, фарбування та корекція брів. Послуги надаються усім – жінкам, чоловікам, дітям – усім хто захоче доєднатись до збору!

 

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Новости Днепра про Салон краси просто неба та свято вихідного дня: куди піти у Дніпрі з 22 по 24 вересняУкраїнська

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