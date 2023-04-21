Сади на даху та лайнер біля води: ТОП-5 незвичайних будинків, які зводять у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі йде будівництво нових ЖК та торгових центрів. У будинках будуть не лише квартири для проживання, а й приміщення під офіс, магазини, спортзали, дитячі садки та зелені зони на дахах.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку ТОП-5 найнезвичайніших будівель, які незабаром прикрасять вулиці Дніпра.

На набережній Дніпра продовжують зводити комплекс Port City. Складатиметься він із трьох секцій висотою в 9, 13 та 17 поверхів. Їх вибудовують таким чином, що будинки в комплексі мають нагадувати круїзний лайнер біля води. Між будинками буде облаштовано «палубу», де розміщуватимуться розважальні та спортивні заклади. Будуть тут і прогулянкові вулички з клумбами та лавками. Гуляти тут зможуть усі охочі мешканці Дніпра, а не лише власники квартир у будівлі.

У центрі Дніпра будується незвичайний комплекс БФК Ermolaev Center. Знаходиться він біля Катеринославського бульвару. Планується, що будинок буде височіти на 19 поверхів, більша частина з яких уже зведена. Поруч буде ще дві будівлі на 12 та 4 поверхи. Тут будуть розташовані різні офіси. На даху 4 поверхової офісної будівлі облаштують сади, а одна з будівель виглядатиме майже як дзеркальна стіна. На стилобаті комплексу планують встановити статую «Атланта».

Неподалік готелю «Світанок» відновилося будівництво ЖК Mont Blan. Будівля заввишки 24 поверхи матиме три секції, в яких сумарно буде 690 квартир. На перших поверхах будуть ресторан, магазини, дитячий садок та паркінг. Квартири в будинку будуть невеликі – від 34 до 64 кв.

На житловому масиві Перемога, на місці знесеного кінотеатру «Салют» зводять два висотні будинки заввишки 24 та 25 поверхів. Називатиметься він ЖК «Marhall». Висота найвищого будинку буде 88 метрів. Квартиру тут будуть від 40 до 78 кв.м. Перші поверхи будівлі будуть віддані під комерційні цілі.

У районі Фестивального причалу у Дніпрі зводять ЖК «Маяк». Будівля буде заввишки 32 поверхи. Перші 5 поверхів займатимуть різні офіси, на решті будуть житлові квартири. на 4 поверсі планують зробити двір із дитячими ігровими зонами та місцями відпочинку. На 31 та 32 поверхах квартири будуть дворівневі. Цікава деталь, що вище буде поверх – тим вище будуть стелі в квартирах. Так, до 25 поверху вони будуть 3 метри, до 31 – 3,15 метри, а на останньому – 3,3 метри.

Частина будівель буде введена в експлуатацію вже в наприкінці цього року, а частина – у першій половині 2024 року.

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