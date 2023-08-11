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Рибовод та бутафор: які найбільш нетипові вакансії пропонують у Дніпрі та області

Сьогодні 12:40
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У Дніпропетровській обласній службі зайнятості опублікували найбільш нетипові вакансії, які цьогоріч пропонували у Дніпрі та області. 
Новости Днепра про Рибовод та бутафор: які найбільш нетипові вакансії пропонують у Дніпрі та області

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Про це йдеться на сайті відомства. 

Так, тільки цьогоріч у центрі зайнятості відкрили понад 19 тисяч вакансій. Частіше всього шукають робітників та службовців. Це бухгалтери, слюсарі, інженери та інші звичні вакансії. 

Іноді роботодавці пропонують досить нетипові вакансії: 

  • синоптик,
  • гример-пастижер – так називають людину, яка працює в кіно, на телебаченні чи в театрі. Спеціальними фарбами, наклейками наносить грим та обить художні зачіски.
  • рибовод – фахівець з рибництва або якщо простіше – риболов навпаки. 
  • планіметрист – спеціалість, який обробляє діаграми реєструвальних приладів за допомогою лінійних, полярних, радіальних планіметрів та інших приладів. Систематизує показники групи приладів.
  • бутафор – так називають театральних художників, до обов’язків яких входить виготовлення усієї обстановки гри, бутафорські речі: зброя, меблі, посуд, опудала птахів або звірів.
  • бригадир рудного двору – людина, яка організовує і веде на рудному дворі роботи з прийому шихтових матеріалів, усереднення їх і подачі до бункерів доменних печей.
  • електроерозіоніст – спеціаліст, який виконує електроіскрове, електроімпульсне повітряно-плазмове оброблення поверхонь.

У центрі зайнятості також нагадали нетипові вакансії, які пропонували торік: чабан, оптометрист, ентофітопатолог, електрофотограф.

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Новости Днепра про Рибовод та бутафор: які найбільш нетипові вакансії пропонують у Дніпрі та областіУкраїнська

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