Рибовод та бутафор: які найбільш нетипові вакансії пропонують у Дніпрі та області

У Дніпропетровській обласній службі зайнятості опублікували найбільш нетипові вакансії, які цьогоріч пропонували у Дніпрі та області.

Про це йдеться на сайті відомства.

Так, тільки цьогоріч у центрі зайнятості відкрили понад 19 тисяч вакансій. Частіше всього шукають робітників та службовців. Це бухгалтери, слюсарі, інженери та інші звичні вакансії.

Іноді роботодавці пропонують досить нетипові вакансії:

синоптик,

гример-пастижер – так називають людину, яка п рацює в кіно, на телебаченні чи в театрі. Спеціальними фарбами, наклейками наносить грим та обить художні зачіски.

рацює в кіно, на телебаченні чи в театрі. Спеціальними фарбами, наклейками наносить грим та обить художні зачіски. рибовод – ф

планіметрист – спеціалість, який о бробляє діаграми реєструвальних приладів за допомогою лінійних, полярних, радіальних планіметрів та інших приладів. Систематизує показники групи приладів.

бробляє діаграми реєструвальних приладів за допомогою лінійних, полярних, радіальних планіметрів та інших приладів. Систематизує показники групи приладів. бутафор – так називають т еатральних художників, до обов’язків яких входить виготовлення усієї обстановки гри, бутафорські речі: зброя, меблі, посуд, опудала птахів або звірів.

еатральних художників, до обов’язків яких входить виготовлення усієї обстановки гри, бутафорські речі: зброя, меблі, посуд, опудала птахів або звірів. бригадир рудного двору – людина, яка організовує і веде на рудному дворі роботи з прийому шихтових матеріалів, усереднення їх і подачі до бункерів доменних печей.

електроерозіоніст – спеціаліст, який в иконує електроіскрове, електроімпульсне повітряно-плазмове оброблення поверхонь.

У центрі зайнятості також нагадали нетипові вакансії, які пропонували торік: чабан, оптометрист, ентофітопатолог, електрофотограф.

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