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Новини Рибовод та бутафор: які найбільш нетипові вакансії пропонують у Дніпрі та області
Рибовод та бутафор: які найбільш нетипові вакансії пропонують у Дніпрі та області
У Дніпропетровській обласній службі зайнятості опублікували найбільш нетипові вакансії, які цьогоріч пропонували у Дніпрі та області.
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Про це йдеться на сайті відомства.
Так, тільки цьогоріч у центрі зайнятості відкрили понад 19 тисяч вакансій. Частіше всього шукають робітників та службовців. Це бухгалтери, слюсарі, інженери та інші звичні вакансії.
Іноді роботодавці пропонують досить нетипові вакансії:
синоптик,
рацює в кіно, на телебаченні чи в театрі. Спеціальними фарбами, наклейками наносить грим та обить художні зачіски. гример-пастижер – так називають людину, яка п
рибовод – ф
бробляє діаграми реєструвальних приладів за допомогою лінійних, полярних, радіальних планіметрів та інших приладів. Систематизує показники групи приладів. планіметрист – спеціалість, який о
еатральних художників, до обов’язків яких входить виготовлення усієї обстановки гри, бутафорські речі: зброя, меблі, посуд, опудала птахів або звірів. бутафор – так називають т бригадир рудного двору – людина, яка організовує і веде на рудному дворі роботи з прийому шихтових матеріалів, усереднення їх і подачі до бункерів доменних печей.
иконує електроіскрове, електроімпульсне повітряно-плазмове оброблення поверхонь. електроерозіоніст – спеціаліст, який в
У центрі зайнятості також нагадали нетипові вакансії, які пропонували торік: чабан, оптометрист, ентофітопатолог, електрофотограф.
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