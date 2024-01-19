Рятуючи побратима, загинув воїн з Дніпропетровщини Іван Візнюк

Вічна слава!

13 січня 2024 року на Донецькому напрямку загинув український Герой – Іван Миколайович Візнюк. Йому було всього 40 років.

Про це повідомили на ФБ-сторінці Криворізької районної державної адміністрації.

15 вересня 2022 року Іван пішов захищати свободу і незалежність України. Служив у 56-й мотопіхотній Маріупольський бригаді водієм. Герой загинув під час виконання бойового завдання, рятуючи побратима.

У нього залишилися дружина та сестра.

Наші Герої – приклад чесності, відкритості, справедливості та сміливості. Пам’ять про кожного і кожну назавжди залишиться в наших серцях. Герої не вмирають! – зазначив начальник Криворізької РВА Євген Ситниченко.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким воїна! Вічна пам’ять!

Читайте також:

Українська

Автор: