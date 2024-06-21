“Рятував сусіда на якого напали”: у Нікополі жорстоко вбили працівника ТЦК

Моторошний інцидент трапився у Нікополі.

У Нікополі на вулиці жорстоко вбили працівника ТЦК – 53-річного Валерія Верепу. Про це розповіла його донька Юлія на своїй Facebook-сторінці.

За словами Юлії, того дня Валерій як зазвичай повернувся додому з роботи. Поспілкувався з донькою по відеозв’язку, позбирав абрикоси з сусідом, і піднявся до себе, аби готуватися до сну. Наостанок чоловік вирішив зателефонувати дружині й заодно покурити на балконі.

І ось тоді почув крики. З балкона він побачив, що б’ють сусіда. Тато добре знав цього хлопця. Ми з ним разом росли. Хлопець сильно кричав. Нікого не було поруч, аби допомогти. Тато не витримав, і в чому був – в капцях, навіть без футболки – вискочив на вулицю, – переповідає донька.

Юлія припускає, що тато хотів налякати нападника, аби той втік, але не збирався ні з ким битися, адже був худим та невисокого зросту. Втім розлючений кремезний чоловік штовхнув його, а потім почав жорстоко бити. Зламав череп.

Бив ногами по голові. В кінці стрибнув на голову, – поділилася жахливими подробицями Юлія.

Чоловіка ховали в косинці, бо голова була повністю розламана, а лице напухло від синців.

Донька вбитого опублікувала фото довідки, яка підтверджує, що чоловік помер від серйозної травми голови.

Донька розповіла, що ніхто з сусідів спочатку не збирався допомагати Валерію, і тільки одна жінка, яка жила поруч, зважилася крикнути зі свого балкона, що вона зараз викличе поліцію. Тоді вбивця втік, але вже було запізно.

У поліції факт вбивства підтвердили, пише Nikopolnews. Відомо, що відкрили провадження за частиною 2 статті 121 Кримінального Кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). 15 червня підозрюваного у вбивстві затримали та за рішенням суду взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Наразі тривають слідчі дії.

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