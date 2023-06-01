Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Рятувальники на Дніпропетровщині звільнили дівчинку, яка застрягла в каруселі

Рятувальники на Дніпропетровщині звільнили дівчинку, яка застрягла в каруселі

Сьогодні 19:15
просмотров

1-го червня до Служби порятунку «101» зателефонувала стурбована жінка та повідомили, що ніжка її доньки застрянула в каруселі. Подія сталася на вулиці Алмазній Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

Новости Днепра про Рятувальники на Дніпропетровщині звільнили дівчинку, яка застрягла в каруселі

По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС з’ясували, що граючись у дворі на дитячому майданчику, дівчинка потрапила ніжкою між конструкцією каруселі та металевою платформою. Дорослі не змогли власноруч звільнити дитину, тому зателефонували до рятувальників.

За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники збільшили щілину та звільнили ніжку дитини. ЇЇ оглянули медичні працівники, на щастя дівчинка, 2018 року народження, не зазнала значних ушкоджень. Госпіталізація не потребувалась.

До надання допомоги залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

Читайте також:

Новости Днепра про Рятувальники на Дніпропетровщині звільнили дівчинку, яка застрягла в каруселіУкраїнська Новости Днепра про Рятувальники на Дніпропетровщині звільнили дівчинку, яка застрягла в каруселіРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Ситуація на фронті сьогодні 1 червня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Ситуація на фронті сьогодні 1 червня

    Українські військові відбили 19 ворожих атак на сході та уразили…

    У Дніпрі розкрили “таємницю” споруди, яка з’явилася в центрі міста (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:38
    У Дніпрі розкрили “таємницю” споруди, яка з’явилася в центрі міста (ФОТО)

    Якщо комусь було цікаво, що будується в центрі міста.

    Скільки коштують найдешевші будинки у різних районах Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:16
    Скільки коштують найдешевші будинки у різних районах Дніпра (ФОТО)

    Свій будинок у Дніпрі дає можливість збирати невеликий урожай фруктів…

    У Дніпрі на честь Міли Йовович з’явився новий арт-об’єкт: де його знайти та як він виглядає
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:02
    У Дніпрі на честь Міли Йовович з’явився новий арт-об’єкт: де його знайти та як він виглядає

    Міла Йовович декілька років прожила в Дніпрі

    Наверх