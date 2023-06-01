Рятувальники на Дніпропетровщині звільнили дівчинку, яка застрягла в каруселі

1-го червня до Служби порятунку «101» зателефонувала стурбована жінка та повідомили, що ніжка її доньки застрянула в каруселі. Подія сталася на вулиці Алмазній Центрально-Міського району міста Кривий Ріг.

По прибуттю до місця виклику співробітники ДСНС з’ясували, що граючись у дворі на дитячому майданчику, дівчинка потрапила ніжкою між конструкцією каруселі та металевою платформою. Дорослі не змогли власноруч звільнити дитину, тому зателефонували до рятувальників.

За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники збільшили щілину та звільнили ніжку дитини. ЇЇ оглянули медичні працівники, на щастя дівчинка, 2018 року народження, не зазнала значних ушкоджень. Госпіталізація не потребувалась.

До надання допомоги залучено 6 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України в області.

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