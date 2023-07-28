Рятувальна операція на місці удару в Дніпрі завершилася: що кажуть в ОВА про загиблих

Увечері 28 липня росіяни вдарили двома ракетами по центру Дніпра.

У п’ятницю, 28 липня, по Дніпру поцілили двома ракетами. За словами очільника ОВА Сергія Лисака, влучили на територію житлового комплексу “Женева”. Він зазначив, що верхні поверхи будівлі ще не здали в експлуатацію, тому всередині нікого крім будівельників не було. Завдяки цьому вдалося уникнути великих жертв.

Попередньо, РФ випустила дві балістичні ракети “Іскандер”. Одна влучила в СБУ, а інша в будинок. Пожежу на місці влучання вже локалізували.

Рятувальна операція завершилася. Надзвичайники оглянули квартири та прилеглі території. Загиблих станом на зараз немає. Відомо про п’ятьох потерпілих, які звернулися за допомогою. З них четверо це чоловіки віком від 18 до 33 років, та 77-річна бабуся.

Кількість потерпілих може збільшитися, але очільник ОВА зазначив, що загиблих вже не має бути.

Омбудсман Дмитро Лубінець зазначив, що в Дніпрі в багатоповерхівці зруйновані верхні поверхи, які не були заселені, — тому і обійшлося без великої кількості жертв.

Про пошкодження прилеглих будинків поки що нічого не відомо.

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