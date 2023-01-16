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Рух ускладнено: у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла фура

Сьогодні 15:58
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла фура

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла вантажівка: вона не може проїхати під мостом.

Про це повідомляє Dnepr.info.

На місце приїхали патрульні. 

Але рух узвозом в обидві сторони зараз ускладнено. Збирається затор.

Враховуйте це під час поїздок містом!

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла фура

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Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла фураУкраїнська Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла фураРусский

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