Рух ускладнено: у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла фура

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла вантажівка: вона не може проїхати під мостом.
Про це повідомляє Dnepr.info.
На місце приїхали патрульні.
Але рух узвозом в обидві сторони зараз ускладнено. Збирається затор.
Враховуйте це під час поїздок містом!
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