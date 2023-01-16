Рух ускладнено: у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла фура

Будьте уважні!

Сьогодні, 16 січня, у Дніпрі на Селянському узвозі застрягла вантажівка: вона не може проїхати під мостом.

Про це повідомляє Dnepr.info.

На місце приїхали патрульні.

Але рух узвозом в обидві сторони зараз ускладнено. Збирається затор.

Враховуйте це під час поїздок містом!

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