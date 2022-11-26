Рух ускладнено: у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія

Сьогодні, 26 листопада, у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія.

Як повідомляє Телеграм-канал “Дніпро обласний”, у результаті розбиті декілька автівок, є постраждалі.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини аварії.

Крім того, рух у напрямку правого берега ускладнений.

Якщо вам потрібно перебратися з лівого берега на правий, краще оберіть інший маршрут!

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