Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Рух ускладнено: у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія

Сьогодні 15:20
просмотров

Сьогодні, 26 листопада, у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія.

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Амурському мосту сталася аварія

Як повідомляє Телеграм-канал “Дніпро обласний”, у результаті розбиті декілька автівок, є постраждалі.

На місці ДТП працюють правоохоронці. Вони і будуть встановлювати всі обставини аварії. 

Крім того, рух у напрямку правого берега ускладнений.

Якщо вам потрібно перебратися з лівого берега на правий, краще оберіть інший маршрут! 

Читайте також:

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі на Амурському мосту сталася аваріяУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    “Це – терор. Нічим неприхований терор проти цивільних людей”, – Філатов про атаку на Дніпро
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:09
    “Це – терор. Нічим неприхований терор проти цивільних людей”, – Філатов про атаку на Дніпро

    Сьогодні, 26 листопада, ворог поцілив в житлові будинки в Амур-Нижньодніпровському…

    У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:55
    У поліції показали наслідки ворожого удару по Дніпру (ФОТО)

    Сьогодні, 26 листопада, ворог поцілив в житлові будинки мирних жителів…

    Шлюб онлайн: у «Дії» тестують нову послугу
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:52
    Шлюб онлайн: у «Дії» тестують нову послугу

    На порталі «Дія» розпочинається тестування послуги подачі заяви для реєстрації…

    Заряджайте все: сьогодні на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:21
    Заряджайте все: сьогодні на Дніпропетровщині введено екстрені відключення світла

    Ситуація з електрикою в Україні залишається важкою.

    Наверх