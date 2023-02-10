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Рух ускладнено: у Дніпрі біля цирку зіткнулися Hyundai та Iveco

Сьогодні 12:25
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Сьогодні, 10 лютого, на Січеславській Набережній біля цирку сталася аварія.

Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі біля цирку зіткнулися Hyundai та Iveco

Там зіткнулися Iveco та Hyundai.

Відео опублікували місцеві мешканці у соціальних мережах.

Попередньо відомо, що Hyundai рухався зі сторони Набережної Перемоги. У цей момент на зустріч по Січеславській Набережній в напрямку Набережної Перемоги рухався Iveco. Через відключення світла на перехресті біля цирку не працювали світлофори. Водійка Hyundai намагалася повернути на Новий міст, і в цей момент машини зіткнулися.

На щастя, ніхто не постраждав.

На місці ДТП рух ускладнено, працює регулювальник.

Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.

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Новости Днепра про Рух ускладнено: у Дніпрі біля цирку зіткнулися Hyundai та IvecoУкраїнська

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