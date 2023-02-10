Рух ускладнено: у Дніпрі біля цирку зіткнулися Hyundai та Iveco

Там зіткнулися Iveco та Hyundai.
Відео опублікували місцеві мешканці у соціальних мережах.
Попередньо відомо, що Hyundai рухався зі сторони Набережної Перемоги. У цей момент на зустріч по Січеславській Набережній в напрямку Набережної Перемоги рухався Iveco. Через відключення світла на перехресті біля цирку не працювали світлофори. Водійка Hyundai намагалася повернути на Новий міст, і в цей момент машини зіткнулися.
На щастя, ніхто не постраждав.
На місці ДТП рух ускладнено, працює регулювальник.
Усі обставини аварії будуть з’ясовувати правоохоронці.
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