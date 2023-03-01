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Рух транспорту зупинено: у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок

Сьогодні 15:37
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Враховуйте цю інформацію!

Новости Днепра про Рух транспорту зупинено: у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок

Сьогодні, 1 березня, під час руху трамвай №12 зійшов з рейок.

Сталося це на проспекті Богдана Хмельницького біля парку Писаржевського, повідомляє “Інформатор”.

На місці події вже працює аварійна служба.

Новости Днепра про Рух транспорту зупинено: у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок

Новости Днепра про Рух транспорту зупинено: у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейок

Але рух трамваїв за цим маршрутом тимчасово призупинено. Також затримуються трамваї маршруту №16.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали,  як у Дніпрі працює громадський транспорт в перший день весни

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Новости Днепра про Рух транспорту зупинено: у Дніпрі трамвай №12 зійшов з рейокУкраїнська

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