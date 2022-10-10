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Рух популярного тролейбусного маршруту у Дніпрі відновили

Сьогодні 14:40
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Новости Днепра про Рух популярного тролейбусного маршруту у Дніпрі відновили

Сьогодні через ранкову ворожу атаку у Дніпрі було тимчасово зупинено роботу тролейбусного маршруту №6. Але наразі його рух відновили.

Про це повідомляє департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Нагадаємо, раніше ми писали, що тимчасово зупинено роботу автобусного маршруту №18. А також організовано об’їзд вулиці Калинової через вулицю Байкальську. Подробиці – тут.

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Новости Днепра про Рух популярного тролейбусного маршруту у Дніпрі відновилиУкраїнська

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