Рух популярного тролейбусного маршруту у Дніпрі відновили

Сьогодні через ранкову ворожу атаку у Дніпрі було тимчасово зупинено роботу тролейбусного маршруту №6. Але наразі його рух відновили.
Про це повідомляє департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Нагадаємо, раніше ми писали, що тимчасово зупинено роботу автобусного маршруту №18. А також організовано об’їзд вулиці Калинової через вулицю Байкальську. Подробиці – тут.
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