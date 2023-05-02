Рух паралізовано: у Дніпрі біля Органного залу зібрався затор в обидва боки дороги

У Дніпрі на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Мічуріна величезний затор.

Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.

У вівторок, 2 травня, поблизу Органного залу на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Мічуріна зібрався затор. Рух практично паралізовано, адже машинами зайняті обидва боки.

У Ситуаційному центрі радять обирати інший маршрут.

Причина затору – ДТП. Подробиць про наслідки чи постраждалих поки немає, але на місці аварії працює патрульна поліція, тому рух частково перекрито. Машини пропускають, але дуже повільно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Кам’янському водій разом з поліцією гнався за викрадачем його авто. Чоловік вийшовши з магазину, побачив, що його машину хтось забрав. Разом з односельцем вони погналися за злодієм.

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