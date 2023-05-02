Рух паралізовано: у Дніпрі біля Органного залу зібрався затор в обидва боки дороги

Про це повідомили в Ситуаційному центрі Дніпра.
У вівторок, 2 травня, поблизу Органного залу на перехресті проспекту Нігояна та вулиці Мічуріна зібрався затор. Рух практично паралізовано, адже машинами зайняті обидва боки.
У Ситуаційному центрі радять обирати інший маршрут.
Причина затору – ДТП. Подробиць про наслідки чи постраждалих поки немає, але на місці аварії працює патрульна поліція, тому рух частково перекрито. Машини пропускають, але дуже повільно.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що в Кам’янському водій разом з поліцією гнався за викрадачем його авто. Чоловік вийшовши з магазину, побачив, що його машину хтось забрав. Разом з односельцем вони погналися за злодієм.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 2 травня, у Кривому Розі можна почути звуки планових…
Сьогодні, 2 травня, у Дніпрі трамваї та тролейбуси курсуватимуть у…
Російські військові сьогодні вночі, 2 травня, із артилерії обстріляли Нікополь…
Вчора, 1 травня, пожежа в літній кухні забрала життя дніпрянина.