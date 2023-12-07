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  • Рух на Яворницького відновили: чи можна при з’їзді з Нового мосту їхати вулицею Володимира Великого

Рух на Яворницького відновили: чи можна при з’їзді з Нового мосту їхати вулицею Володимира Великого

Сьогодні 16:21
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Важлива інформація!

Новости Днепра про Рух на Яворницького відновили: чи можна при з'їзді з Нового мосту їхати вулицею Володимира Великого

У Дніпрі у зв’язку з ремонтом трамвайного переїзду на перехресті просп. Яворницького та вул. Липинського\вул. Грушевського було внесено зміни в курсування автотранспорту.

Так, було дозволено при з’їзді з Нового мосту їхати вулицею Князя Володимира Великого до вулиці Володимира Мономаха, а на цьому перехресті повертати ліворуч.

Наразі рух транспорту на проспекті Яворницького відкрили, але вищезазначене правило ще діє. 

Про це повідомив Олександр Лещенко, начальник управління транспорту департаменту транспорту міськради.

Про заборону такого руху повідомлять додатково!

Новости Днепра про Рух на Яворницького відновили: чи можна при з'їзді з Нового мосту їхати вулицею Володимира Великого

Джерело: Telegram-канал “Дніпро оперативний”. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі повністю відновили рух проспектом Яворницького: як тепер курсує громадський транспорт.

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Новости Днепра про Рух на Яворницького відновили: чи можна при з'їзді з Нового мосту їхати вулицею Володимира ВеликогоУкраїнська Новости Днепра про Рух на Яворницького відновили: чи можна при з'їзді з Нового мосту їхати вулицею Володимира ВеликогоРусский

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