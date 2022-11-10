Рух на в’їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилося

Будьте уважні!

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор.

Як повідомляє “Інформатор”, це пов’язано з проведенням робіть по заміні асфальтного полотна. Наразі на ділянці працює будівельна техніка. Роботи ведуться у середній смузі.

Через це рух на в’їзді до Дніпра серйозно ускладнений. Вантажівки та легкові автомобілі стоять у кілометровому заторі.

Тому, якщо ви плануєте їхати до Дніпра, оберіть краще альтернативний маршрут.

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