Рух на в’їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилося

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор.
Як повідомляє “Інформатор”, це пов’язано з проведенням робіть по заміні асфальтного полотна. Наразі на ділянці працює будівельна техніка. Роботи ведуться у середній смузі.
Через це рух на в’їзді до Дніпра серйозно ускладнений. Вантажівки та легкові автомобілі стоять у кілометровому заторі.
Тому, якщо ви плануєте їхати до Дніпра, оберіть краще альтернативний маршрут.
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