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Рух на в’їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилося

Сьогодні 16:59
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Будьте уважні!

Новости Днепра про Рух на в'їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилося

Сьогодні, 10 листопада, у Дніпрі на Донецькому шосе утворився величезний затор.

Як повідомляє “Інформатор”, це пов’язано з проведенням робіть по заміні асфальтного полотна. Наразі на ділянці працює будівельна техніка. Роботи ведуться у середній смузі.

Новости Днепра про Рух на в'їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилося

Новости Днепра про Рух на в'їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилося

Через це рух на в’їзді до Дніпра серйозно ускладнений. Вантажівки та легкові автомобілі стоять у кілометровому заторі.

Тому, якщо ви плануєте їхати до Дніпра, оберіть краще альтернативний маршрут.

Новости Днепра про Рух на в'їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилося

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Новости Днепра про Рух на в'їзді до Дніпра серйозно ускладнений: що трапилосяУкраїнська

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