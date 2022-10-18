Розстріл нацгвардійців на Південмаші у Дніпрі: справу стрілка направили до суду

Як встановило слідство, обвинувачений Артемій Рябчук, після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.
За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні.
Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав — усіх своїх кривдників.
У результаті інциденту 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Обвинувальний акт направлено до суду.
Читайте также:
Яна Юхименко
Автор:
Сьогодні вранці росіяни нанесли ракетний удар по Придніпровській ТЕС.
Уряд України закликає мешканців Дніпра та всієї країни економніше витрачати…
Розповідаємо, де можна перевірити чи у вас можуть аварійно відімкнути…
Сили протиповітряної оборони знищили ракети над Дніпропетровською областю.