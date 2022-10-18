Розстріл нацгвардійців на Південмаші у Дніпрі: справу стрілка направили до суду

ДБР завершило досудове розслідування розстрілу нацгвардійців на заводі Південмаш у Дніпрі.

Як встановило слідство, обвинувачений Артемій Рябчук, після призову на військову строкову службу зіткнувся із неуставними відносинами з боку старших по призову колег. Кілька разів він був свідком конфліктів та сварок, про які доповідав керівництву. Через це в інших військовослужбовців сформувалося до нього негативне ставлення.

За кілька годин до трагедії, перебуваючи у складі бойової варти, солдат мав відпочивати, втім отримав наказ впорядкувати документацію у вартовому приміщенні.

Цей наказ старшого за призовом військовослужбовця він сприйняв за знущання, після чого вирішив мститися за всі попередні образи. Перебуваючи у кімнаті зберігання зброї він взяв автомат та набої й почав жорстоко розстрілювати, як він вважав — усіх своїх кривдників.

У результаті інциденту 5 осіб загинули, серед них одна цивільна, ще 5 – отримали поранення різного ступеню тяжкості. Обвинувальний акт направлено до суду.

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