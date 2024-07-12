Розшук військовозобов’язаних: скільки людей на Дніпропетровщині порушили правила обліку

Дніпропетровщина замикає десятку областей, де найбільше повідомлень про розшук військовозобов'язаних.

Такі дані надає видання NV.

Повідомляється, що з дня оголошення загальної мобілізації склали понад 180 тисяч адмінпротоколів на порушників військового обліку. Також подали понад 400 тисяч повідомлень щодо розшуку так званих “ухилянтів”.

Юрист Роман Лихачов, який отримав статистику від Міноборони, зауважує, що ці дані демонструють “пропускну спроможність складання адмінпротоколів” працівниками ТЦК.

Так, у 2022 році були складені 55,68 тисячі протоколів за порушення правил військового обліку та псування військово-облікових документі чи їх втрату з необережності. З порушників стягнули 49, 29 мільйона гривень.

А от у 2023 кількість складених протоколів дещо зросла. За 1,5 року склали 130,1 тисячі адмінпротоколів на порушників. Останні сплатили штрафів на 150,3 мільйона гривень.

Крім цього, у 2022 році ТЦК подали 100,5 тисячі повідомлень щодо розшуку осіб, які ухиляються від військової служби. На першому місці за цим показником була Тернопільська область (21,6 тисячі осіб), на другому – Львівська область (майже 15,9 тисячі осіб), на третьому – Івано-Франківська (12,3 тисячі осіб). У Дніпропетровській області станом на 2022 рік розшукували 1341 особу.

За період з початку 2023 року та до червня 2024 ТЦК подали втричі більше повідомлень щодо розшуку ухилянтів (316 тисяч).

Серед лідерів:

Львівська область – 85,8 тисячі осіб;

Закарпатська область – 54,2 тисячі осіб;

Івано-Франківська – 33,3 тисячі осіб;

Тернопільська область – 28,7 тисячі осіб;

Хмельницька область – 20,5 тисячі осіб.

Дніпропетровська область на десятому місці – 6415 осіб.

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