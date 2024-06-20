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Розрізані фото, побиті лампадки: у Києві вандали спаплюжили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (ВІДЕО)

Сьогодні 10:25
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Невідомі понівечили місця поховання Героїв України на Аскольдовій могилі.

Про це повідомила військовослужбовиця Аліна Михайлова у мережі “Х” та прикріпила відео від очевидці, який прийшов до могил загиблих Героїв України. За його словами, невідомі вандали орудували на Аскольдовій могилі близько півночі.

Порізані фотографії, понівечені вінки з квітами, зірвані та поламані іменні таблички, стенди, розбиті лампадки, розмальовані прапори над могилами – тепер таку картину можна спостерігати на місцях поховання військових Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла), Джуса (Андрія Пільщикова) та Павла Петриченка.

Ну, що можна сказати… якісь божевільні люди, – чесно зізнається свідок.

У публікації Аліна Михайлова звернулася до невідомих.

Новости Днепра про Розрізані фото, побиті лампадки: у Києві вандали спаплюжили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (ВІДЕО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на кладовищі познущалися з могили військового.

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Новости Днепра про Розрізані фото, побиті лампадки: у Києві вандали спаплюжили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Розрізані фото, побиті лампадки: у Києві вандали спаплюжили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (ВІДЕО)Русский

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