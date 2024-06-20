Розрізані фото, побиті лампадки: у Києві вандали спаплюжили могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка (ВІДЕО)

Про це повідомила військовослужбовиця Аліна Михайлова у мережі “Х” та прикріпила відео від очевидці, який прийшов до могил загиблих Героїв України. За його словами, невідомі вандали орудували на Аскольдовій могилі близько півночі.
Порізані фотографії, понівечені вінки з квітами, зірвані та поламані іменні таблички, стенди, розбиті лампадки, розмальовані прапори над могилами – тепер таку картину можна спостерігати на місцях поховання військових Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла), Джуса (Андрія Пільщикова) та Павла Петриченка.
Ну, що можна сказати… якісь божевільні люди, – чесно зізнається свідок.
У публікації Аліна Михайлова звернулася до невідомих.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на кладовищі познущалися з могили військового.
Читайте також:
Автор:
Ворог вдарив по одній з теплоелектростанцій ДТЕК.
Сьогодні, 19 червня, Верховна Рада розглянула законопроект про Військову поліцію…
Горе-художники вкотре показали свої "шедеври" на об'єктах місцевої інфраструктури.
Володимир Зеленський підписав Закон України про єдину роумінгову зону з…