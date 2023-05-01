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  • Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсад

Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсад

Сьогодні 13:50
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У Дніпрі в суботу працюватиме ботсад.

Новости Днепра про Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсад

У Дніпрі знову працюватиме ботсад на вихідних. Про це повідомили співробітники установи. 

Ботсад відкриє свої двері уже в цю суботу, 6 травня, з 10 до 16 години дня. Вхід через адмінкорпус, що на вулиці Бронетанковій. 

Вже цвітуть айва японська та магонія. З дня на день розквітнуть церцис, бузки та деревоподібні півонії. Продовжується цвітіння глоду та гібридних магнолій, – кажуть співробітники саду. 

Можна потрапити в оранжерею, вхід платний. Ціна:
  • дорослі 45 грн
  • діти від 7 до 14 років 15 грн
  • діти до 7 років безкоштовно
  • переселенці та учасники бойових дій 15 грн (за умов пред’явлення посвідчення)
  • діти переселенців та учасників бойових дій 9 грн.
Такі ж ціни і на сам вхід до ботсаду. 
 
Проведуть декілька екскурсій. Вартість одного квитка – 30 гривень. Графік – 10.30, 12.00, 13.30, 15.00. Екскурсії починаються на Півоновій площі біля адмінкорпусу.
 
Усі види квитків можна придбати в касі на вході.
 
Крім прогулянки садом можна придбати кімнатні та різноманітні ґрунтові рослини. 
 
Що можна побачити?
 
На фото нижче кельрейтерія або хибне мильне дерево, іноді називають “дерево-ліхтарик”. Декоративне листопадне дерево, на якому влітку з’являються плоди рожевого кольору та трилопатевої форми. 
 

Новости Днепра про Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсад

Квітне айва японська або хеномелес. Про ці вогняні квіти ми розповідали раніше ТУТ.
 

Новости Днепра про Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсад

Аралія висока – також аралія маньчжурська, шип-дерево, чортове дерево. У медицині використовують коріння аралії, готуючи спиртову настойку. Вона поліпшує стан хворих після тяжких захворювань, стимулює роботу серцево-судинної і центральної нервової систем.

Новости Днепра про Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсад

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Новости Днепра про Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсадУкраїнська

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