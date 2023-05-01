Розпускаються кельрейтерія та аралія: у Дніпрі на вихідних знову працюватиме ботсад

У Дніпрі знову працюватиме ботсад на вихідних. Про це повідомили співробітники установи.
Ботсад відкриє свої двері уже в цю суботу, 6 травня, з 10 до 16 години дня. Вхід через адмінкорпус, що на вулиці Бронетанковій.
Вже цвітуть айва японська та магонія. З дня на день розквітнуть церцис, бузки та деревоподібні півонії. Продовжується цвітіння глоду та гібридних магнолій, – кажуть співробітники саду.
Аралія висока – також аралія маньчжурська, шип-дерево, чортове дерево. У медицині використовують коріння аралії, готуючи спиртову настойку. Вона поліпшує стан хворих після тяжких захворювань, стимулює роботу серцево-судинної і центральної нервової систем.
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