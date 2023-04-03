Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: скільки триватиме та як зареєструватися

3 квітня розпочинається реєстрація на НМТ-2023. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Реєстрація триватиме до 3 травня. Цьогоріч школярі знову складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) замість звичного ЗНО. За результатами цього іспиту абітурієнти вступатимуть до університетів.
Нагадаємо, раніше ми публікували календар основних подій НМТ-2023 року.
Етапи реєстрації
Копії яких документів потрібні для реєстрації:
Додатково: документи (довідка чи медичний висновок), які підтверджують, що абітурієнт не може взяти участь в основній сесії.
Нагадаємо, тестування проходитиме у дві сесії. Основна триватиме з 5 до 23 червня, додаткова – з 11 до 24 липня. Цьогоріч випускники складають НМТ з двох основних предметів – української мови та математики, та одного додаткового який обере випускник.
Раніше ми розповідали, як отримати айді-картку, яка необхідна для реєстрації на НМТ.
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