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  • Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: скільки триватиме та як зареєструватися

Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: скільки триватиме та як зареєструватися

Сьогодні 11:37
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В УЦОЯО розповіли про етапи реєстрації на НМТ

Новости Днепра про Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: скільки триватиме та як зареєструватися

3 квітня розпочинається реєстрація на НМТ-2023. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація триватиме до 3 травня. Цьогоріч школярі знову складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) замість звичного ЗНО. За результатами цього іспиту абітурієнти вступатимуть до університетів. 

Нагадаємо, раніше ми публікували календар основних подій НМТ-2023 року.

Етапи реєстрації

  1. Створення персонального кабінету на сайті УЦОЯО.
  2. Унесення особистих даних та інформації щодо участі в НМТ.
  3. Завантаження в електронній формі (сканкопій або фотокопій) реєстраційних документів. 
  4. Підтвердження бажання взяти участь в НМТ та електронне надсилання внесеної інформації та копій документів на обробку до регіонального центру. 
  5. Обробка регіональним центром інформації та копій документів вступника. 
  6. Надання учаснику НМТ можливості сформувати сертифікат в персональному кабінеті. 

Новости Днепра про Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: скільки триватиме та як зареєструватися

Копії яких документів потрібні для реєстрації:

  • паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
  • документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для 11-класників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (якщо випустилися раніше);
  • картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Додатково: документи (довідка чи медичний висновок), які підтверджують, що абітурієнт не може взяти участь в основній сесії. 

Нагадаємо, тестування проходитиме у дві сесії. Основна триватиме з 5 до 23 червня, додаткова – з 11 до 24 липня. Цьогоріч випускники складають НМТ з двох основних предметів – української мови та математики, та одного додаткового який обере випускник. 

Раніше ми розповідали, як отримати айді-картку, яка необхідна для реєстрації на НМТ.

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Новости Днепра про Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: скільки триватиме та як зареєструватисяУкраїнська

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