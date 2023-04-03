Розпочалася реєстрація на НМТ-2023: скільки триватиме та як зареєструватися

В УЦОЯО розповіли про етапи реєстрації на НМТ

3 квітня розпочинається реєстрація на НМТ-2023. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація триватиме до 3 травня. Цьогоріч школярі знову складатимуть національний мультипредметний тест (НМТ) замість звичного ЗНО. За результатами цього іспиту абітурієнти вступатимуть до університетів.

Нагадаємо, раніше ми публікували календар основних подій НМТ-2023 року.

Етапи реєстрації

Створення персонального кабінету на сайті УЦОЯО. Унесення особистих даних та інформації щодо участі в НМТ. Завантаження в електронній формі (сканкопій або фотокопій) реєстраційних документів. Підтвердження бажання взяти участь в НМТ та електронне надсилання внесеної інформації та копій документів на обробку до регіонального центру. Обробка регіональним центром інформації та копій документів вступника. Надання учаснику НМТ можливості сформувати сертифікат в персональному кабінеті.

Копії яких документів потрібні для реєстрації:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа завершує здобуття повної загальної середньої освіти у 2023 році (для 11-класників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (якщо випустилися раніше);

картки платника податків або паспорта громадянина України, до якого внесено дані про РНОКПП.

Додатково: документи (довідка чи медичний висновок), які підтверджують, що абітурієнт не може взяти участь в основній сесії.

Нагадаємо, тестування проходитиме у дві сесії. Основна триватиме з 5 до 23 червня, додаткова – з 11 до 24 липня. Цьогоріч випускники складають НМТ з двох основних предметів – української мови та математики, та одного додаткового який обере випускник.

Раніше ми розповідали, як отримати айді-картку, яка необхідна для реєстрації на НМТ.

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