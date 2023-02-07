Розпалював котел бензином, а підпалив себе: на Дніпропетровщині загинув пенсіонер

86-річний чоловік, щоб розпалити у себе вдома котел, хлюпнув у нього бензин. Паливна рідина випадково потрапила йому на одяг, через що та спалахнула. Внаслідок цього чоловік помер на місці.
Тіло було направлене на судмедекспертизу.
Зростання кількісті пожеж у період зими обувлений тим, що люди намагаються обігріти оселі, не дотримуючись елементарних правил безпеки. ДСНС вкотре нагадує громадянам бути обережними з відкритим вогнем та електоприладами.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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