“Розміром з пельмені”: на Дніпропетровщині після пекельної спеки випав град

У сусідньому Кам’янському пішов град.

Сусіднє з Дніпром місто Кам’янське накрив град.

Місцеві жителі повідомляють, що після пекельної спеки пішов дощ, а з ним град розміром з пельмені.

Кригою засипало галявини біля соняшникового поля. Люди сподіваються, що злива з градом трохи остудить населені пункти і стане не так жарко.

Не радіють такій погоді тільки аграрії, які переживають, що град доб’є і без того проблемний урожай.

Зауважимо, що синоптики анонсували погіршення погодних умов на Дніпропетровщині, й схоже прогноз справдився. Очікуємо на дощ у Дніпрі.

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