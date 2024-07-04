“Розміром з пельмені”: на Дніпропетровщині після пекельної спеки випав град

Сусіднє з Дніпром місто Кам’янське накрив град.
Місцеві жителі повідомляють, що після пекельної спеки пішов дощ, а з ним град розміром з пельмені.
Кригою засипало галявини біля соняшникового поля. Люди сподіваються, що злива з градом трохи остудить населені пункти і стане не так жарко.
Не радіють такій погоді тільки аграрії, які переживають, що град доб’є і без того проблемний урожай.
Зауважимо, що синоптики анонсували погіршення погодних умов на Дніпропетровщині, й схоже прогноз справдився. Очікуємо на дощ у Дніпрі.
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