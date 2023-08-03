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  • Розмахував косою: на Дніпропетровщині п’яний чоловік напав на поліцейських

Розмахував косою: на Дніпропетровщині п’яний чоловік напав на поліцейських

Сьогодні 12:21
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Один із поліцейських отримав тілесні ушкодження.

Новости Днепра про Розмахував косою: на Дніпропетровщині п'яний чоловік напав на поліцейських

Днями у селі Єлизаветівка стався дивний випадок – п’яний чоловік напав на поліцейських із косою.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Зазначається, що патрульні прибули на виклик до одного з будинків на вулиці Затишній. Звідти вибіг чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння із косою в руках.

Він накинувся на поліцейських та пошкодив службовий автомобіль. Крім того, поранив одного із правоохоронців. 

Нападника затримали. Виявилося, що йому 29 років. Що спонукало чоловіка кидатися на копів з косою – поки невідомо.

Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.

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