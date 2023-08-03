Розмахував косою: на Дніпропетровщині п’яний чоловік напав на поліцейських

Днями у селі Єлизаветівка стався дивний випадок – п’яний чоловік напав на поліцейських із косою.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.
Зазначається, що патрульні прибули на виклик до одного з будинків на вулиці Затишній. Звідти вибіг чоловік у стані сильного алкогольного сп’яніння із косою в руках.
Він накинувся на поліцейських та пошкодив службовий автомобіль. Крім того, поранив одного із правоохоронців.
Нападника затримали. Виявилося, що йому 29 років. Що спонукало чоловіка кидатися на копів з косою – поки невідомо.
Усі обставини події будуть з’ясовувати правоохоронці.
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