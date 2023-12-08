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  • Розливали з 5-літрових пляшок: у магазинах Дніпра виявили безакцизний алкоголь

Розливали з 5-літрових пляшок: у магазинах Дніпра виявили безакцизний алкоголь

Сьогодні 15:33
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У Дніпрі викрили магазини, де продавали контрафактний алкоголь.

Новости Днепра про Розливали з 5-літрових пляшок: у магазинах Дніпра виявили безакцизний алкоголь

На вулиці Робочій у Дніпрі продавали контрафактний алкоголь. Як повідомили в поліції Дніпра, понад 200 літрів горілки без відповідного маркування вилучили у двох магазинах у Чечелівському районі Дніпра. 

Продавці розливали алкоголь у брендовані пляшки з 5-літрових пляшок, а потім його продавали дніпрянам. Під час рейду дільничні офіцери вилучили з продажу у двох магазинах алкогольну продукцію сумнівної якості на суму понад 24 тисячі гривень.

Правоохоронці склали протоколи за ст. 156  – порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про автокрадія, який втрапив у ДТП на поцупленому авто. 

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Новости Днепра про Розливали з 5-літрових пляшок: у магазинах Дніпра виявили безакцизний алкогольУкраїнська

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