Розливали з 5-літрових пляшок: у магазинах Дніпра виявили безакцизний алкоголь

На вулиці Робочій у Дніпрі продавали контрафактний алкоголь. Як повідомили в поліції Дніпра, понад 200 літрів горілки без відповідного маркування вилучили у двох магазинах у Чечелівському районі Дніпра.
Продавці розливали алкоголь у брендовані пляшки з 5-літрових пляшок, а потім його продавали дніпрянам. Під час рейду дільничні офіцери вилучили з продажу у двох магазинах алкогольну продукцію сумнівної якості на суму понад 24 тисячі гривень.
Правоохоронці склали протоколи за ст. 156 – порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про автокрадія, який втрапив у ДТП на поцупленому авто.
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