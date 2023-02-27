Розкидають отруту на косі: у Дніпрі на Перемозі труять собак

У Дніпрі активізувалися догхантери.

Так, на житловому масиві Перемога неподалік коси невідомі розкидають отруту, яку потім їдять тварини.

Про це повідомляють місцеві мешканці.

Зазначається, що вже померли 4 собачки, але жертв може бути більше.

За словами дніпрян, смерть настає вже через 5 хвилин після вживання отрути – тобто шансів на спасіння практично немає.

Тому, будь ласка, будьте обережні та бережіть своїх улюбленців!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі догхантери підпалили собачі будки, де жили безпритульні тварини: загинув хворий пес.

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