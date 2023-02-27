Розкидають отруту на косі: у Дніпрі на Перемозі труять собак

Так, на житловому масиві Перемога неподалік коси невідомі розкидають отруту, яку потім їдять тварини.
Про це повідомляють місцеві мешканці.
Зазначається, що вже померли 4 собачки, але жертв може бути більше.
За словами дніпрян, смерть настає вже через 5 хвилин після вживання отрути – тобто шансів на спасіння практично немає.
Тому, будь ласка, будьте обережні та бережіть своїх улюбленців!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі догхантери підпалили собачі будки, де жили безпритульні тварини: загинув хворий пес.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 27 лютого, інспекцією з питань благоустрою Дніпровської міської ради…
У Дніпрі можна отримати стипендію імені Олександра Поля.
1990-ті роки були нещодавно, але сам Дніпро за цей час…
Сьогодні, 27 лютого, у Дніпрі на перехресті проспекту Дмитра Яворницького…