Розгулював з наркотиками: у Чечелівському районі Дніпра затримали чоловіка

У Чечелівському районі Дніпра поліцейські знайшли у чоловіка пакунки та сліп-пакети з наркотиками.

Правоохоронці побачили підозрілого чоловіка 17 жовтня на вулиці Орловській. У 39-річного фігуранта провели поверховий огляд. У нього вилучили наркотичну речовину, ймовірно, «канабіс».

Вміст пакетів та пакунків правоохоронці передали на експертизу. До Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію щодо цього факту внесено, як «Незаконне провадження, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» (частина 1 статті 309 Кримінального кодексу України). Досудове розслідування продовжується.

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