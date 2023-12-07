«Розглянули тендери, що викликають питання: в області зібралася робоча група «Прозорість та підзвітність»»

На Дніпропетровщині робоча група «Прозорість та підзвітність» вчетверте зібралися на засідання. Її учасники розглянули тендери, що викликають питання. Про це повідомили в ОВА.

«Серед розглянутих тендер Кам’янського підприємства-теплопостачальника. Замовлення – ремонт і обслуговування систем опалення. Підрядником стала компанія, «за душею» якої – нічого. Ані фахівців, ані техніки. Похвалитися не може й досвідом, бо заснована менше двох місяців тому. Подібна ситуація й на закупівлі послуги з видобутку піску. Цих замовників перевірять профільні служби», – зазначив перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов.

Таких питань можна уникнути. Для цього замовнику, оголошуючи закупівлю, варто було б конкретніше прописати критерії, додала заступник начальника відділу контролю у сфері закупівель Східного офісу Держаудитслужби Любов Ополоннік. Не тільки наявність матеріально-технічної бази, а й працівників та досвіду.

«Не роблячи цього, ви провокуєте підприємства, в яких нічого немає, заходити на ринок», – пояснила Любов Ополоннік.

У поле зору робочої групи потрапили і майже 40 тендерів на ремонт доріг Павлоградського та Новомосковського районів. На десятки мільйонів гривень та в самі холоди, що суперечить технології.

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