Розчинились у повітрі: у Дніпровському районі чоловік продавав неіснуючі дрова та інші речі

Дніпровському районі шахрай продав пенсіонерці неіснуючі дрова та обікрав три будинки.

Про це повідомляє ГУНП у Дніпропетровській області.

30-річний мешканець села Звонецьке, представившись працівників лісгоспу, запропонував 72-річній жінці купити у нього дрова. Після того, як пенсіонерка заплатила йому гроші, шахрай зник.

Крім того, правоохоронці встановили його причетність до трьох крадіжок із приватних будинків у січні цього року. Чоловік проникав у будинки, розбивши вікно. Таким чином він зумів вкрасти бензопилу, зварювальний апарат, болгарку, бензокосу, електронний радіатор, електрокамін, цифрову камеру, міні-мийку та іншу техніку.

Як з’ясувалося, чоловік уже неодноразово був засуджений. Поліцейські повідомили йому про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 185 (крадіжка в умовах військового стану) та ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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