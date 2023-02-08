Розбивав вікна та витягав речі: у Дніпрі затримали чоловіка, який обкрадав авто

У Дніпрі невідомий чоловік обкрадав автівки: він зламував замки на дверях або розбивав вікна, після чого проникав до салону та викрадав цінне майно.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, 21 січня до поліції повідомили про крадіжки з автомобілів, припаркованих біля будинків на проспекті Гагаріна.

Пізніше поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 37-річний містянин. Він пошкодив три автомобілі та викрав системний блок, відеокарти, інструменти та тепловізор. У правопорушника вилучили частину викраденого майна.

7 лютого зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Триває слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік робив “закладки” на дитмайданчику та хотів відкупитися від патрульних за 7000 грн.

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