Розбивав вікна та витягав речі: у Дніпрі затримали чоловіка, який обкрадав авто

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.
За даними правоохоронців, 21 січня до поліції повідомили про крадіжки з автомобілів, припаркованих біля будинків на проспекті Гагаріна.
Пізніше поліцейські встановили особу крадія. Ним виявився неодноразово судимий за майнові злочини 37-річний містянин. Він пошкодив три автомобілі та викрав системний блок, відеокарти, інструменти та тепловізор. У правопорушника вилучили частину викраденого майна.
7 лютого зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена у великих розмірах в умовах воєнного або надзвичайного стану). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років. Триває слідство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі чоловік робив “закладки” на дитмайданчику та хотів відкупитися від патрульних за 7000 грн.
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