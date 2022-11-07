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Розбив скло в авто та викрав гроші: у Дніпрі затримали крадія

Сьогодні 12:17
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Учора, 6 листопада, в Амур-Нижньодніпровському районі патрульні побачили чоловіка, який перебіг проїжджу частину у невстановленому місці та продовжив тікати далі.

Новости Днепра про Розбив скло в авто та викрав гроші: у Дніпрі затримали крадія

Інспектори вирішили наздогнати громадянина. Містянина зупинили.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Як з’ясувалося, чоловік тікав не просто так. Він у сусідньому дворі розбив скло в автомобілі та викрав звідти гроші. Про це патрульним розповів власник авто, який і гнався за зловмисником.

Поліцейські разом із ймовірним крадієм повернулись до пошкодженого авто, де той зізнався у скоєному. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіка передали слідчому. 

Новости Днепра про Розбив скло в авто та викрав гроші: у Дніпрі затримали крадія

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Новости Днепра про Розбив скло в авто та викрав гроші: у Дніпрі затримали крадіяУкраїнська

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