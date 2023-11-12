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  • Розбиті вікні та пошкоджені лінії електропередач: ворог сьогодні двічі обстрілював Нікопольщину

Розбиті вікні та пошкоджені лінії електропередач: ворог сьогодні двічі обстрілював Нікопольщину

Сьогодні 20:04
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Сьогодні ворог знов атакував Нікопольську громаду.

Новости Днепра про Розбиті вікні та пошкоджені лінії електропередач: ворог сьогодні двічі обстрілював Нікопольщину

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.

Спрямували 2 дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії, – пише очільник ОВА у своєму Telegram.

Ворожі удари пошкодили п’ятиповерхівку, 4 приватні будинки, приватні споруди та лінії електропередач.

На щастя, від важкої артилерії та дронів не постраждали люди.

Зараз у Дніпропетровській області знов оголосили тривогу.

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Новости Днепра про Розбиті вікні та пошкоджені лінії електропередач: ворог сьогодні двічі обстрілював НікопольщинуУкраїнська Новости Днепра про Розбиті вікні та пошкоджені лінії електропередач: ворог сьогодні двічі обстрілював НікопольщинуРусский

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