Розбиті вікні та пошкоджені лінії електропередач: ворог сьогодні двічі обстрілював Нікопольщину

Про це повідомляє голова ОВА Сергій Лисак.
Спрямували 2 дрони-камікадзе на районний центр. Гатили по ньому та Марганецькій громаді й з важкої артилерії, – пише очільник ОВА у своєму Telegram.
Ворожі удари пошкодили п’ятиповерхівку, 4 приватні будинки, приватні споруди та лінії електропередач.
На щастя, від важкої артилерії та дронів не постраждали люди.
Зараз у Дніпропетровській області знов оголосили тривогу.
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Козенко Антон
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