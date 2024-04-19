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Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинок

Сьогодні 15:39
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У Дніпрі на вулиці Мандриківській зруйнувався будинок, який тут стояв з 1885 року.

Новости Днепра про Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинок

Дослідниця історії Дніпра Олена Присягіна звернула увагу на зруйнований будинок на розі вулиці Мандриківської та Благодатного спуску.

Це самий початок вулиці Мандриківської. На перехресті з Благодатним спуском. Тут стояв красивий триповерховий будинок. Побачила фото 7-річної давнини на Google Maps. Шукала цю будівлю, але знайшов руїни, – написала Олена в Facebook-спільноті “Історія у фотографіях. Катеринослав – Дніпропетровськ”.
Збереглися тільки архівні знімки цього будинку з Google Maps.
 

Новости Днепра про Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинок

Нині на цьому місці руїни.

Новости Днепра про Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинок

На розі Благодатного спуску та вулиці Мандриківської розташовувався триповерховий будинок, який за переказами місцевих жителів, з’явився тут ще в 1885 році. Містяни спочатку припустили, що будівля зруйнувалася через “приліт”, однак хати поруч неушкоджені. 

За словами місцевих жителів, три роки тому в будинку сталася пожежа, після якої від будівлі залишилися лише руїни. Дніпряни кажуть, що і до цього триповерхівка була в аварійному стані. 

Директор Технічного музею “Машини часу” припускає, що “хазяйновиті” сусіди розбирають його на частини, адже якщо будинку дійсно понад 130 років, то цегла, з якої він побудований, може бути цінною та піти на продаж якомусь колекціонеру за немалі гроші.

Новости Днепра про Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинок

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Новости Днепра про Розбирають на цеглу: у Дніпрі на Мандриківській зруйнувався 130-річний 3-поверховий будинокУкраїнська

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