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Розблокували найбільший пункт пропуску між Україною та Польщею: що відомо

Сьогодні 16:01
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Найбільший пункт пропуску між Польщею та Україною розблокували.

Новости Днепра про Розблокували найбільший пункт пропуску між Україною та Польщею: що відомо

Наразі вантажівки можуть вільно проходити пункти пропуску. Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.   

Понад місяць тривала блокада вантажівок на пункті пропуску “Ягодин–Дорогуськ”. Після 14 години 11 грудня відновився стабільний рух через цю ділянку кордону. 

У напрямку до України проїхали 15 фур. Також 25 вантажівок прямують в бік Польщі. Оформлення та пропуск через кордон вантажівок в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

За цей час команда Міністерства та Посольства буквально щоденно займалась питанням розблокування. Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Кордон має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені. Працюємо далі, враховуючи інтереси наших перевізників та держави, – прокоментував подію Олександр Кубраков. 

Коли розблокують інші пункти пропуску наразі не повідомляється. 

Блокада українського кордону з Польщею – що відомо?

Так званий страйк польських перевізників почався 6 листопада. Тоді мітингарі заблокували рух автівок на одному із пунктів пропуску, а пізніше розширили блокаду. Далекобійники вимагають скасування транспортного безвізу для України. Вони хочуть, щоб українські водії вантажівок знову отримували дозволи на перетин кордону, які діяли до 24 лютого 2022 року. 

На початку грудня українське Мінінфраструктури та польська влада повідомили про те, що погодили конкретні кроки з розблокування кордону. Україна згодом виконала свою частину домовленостей з ЄС та Польщею, але до 11 грудня всі пункти пропуску були заблоковані. 

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Новости Днепра про Розблокували найбільший пункт пропуску між Україною та Польщею: що відомоУкраїнська Новости Днепра про Розблокували найбільший пункт пропуску між Україною та Польщею: що відомоРусский

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