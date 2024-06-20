Розбагатів на 350 тис дол та купив дві квартири: на Дніпропетровщині судитимуть ексвоєнкома обласного ТЦК

Ексвоєнкому Дніпропетровського обласного територіального центру комплектування, який за півтори роки повномасштабного вторгнення збагатився на 350 тисяч доларів, загрожує до 10 років в’язниці.

У липні 2023 року правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання експосадовця та його родичів, які також причетні до незаконного збагачення. Тоді вилучили документацію, що підтверджує право власності на низку об’єктів рухомого та нерухомого майна. Наразі досудове розслідування щодо колишнього начальника обласного територіального центру комплектування завершено, а обвинувальний акт скеровано до районного суду.

Про це повідомили в Національній поліції.

Ексвоєнкому обласного ТЦК інкримінують ч. 1 ст. 368-5 (Незаконне збагачення) та ч. 1 ст. 366-2 (Декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років за гратами.

Нагадаємо, що на посаді обласного ТЦК експосадовець набув активів на майже 13,5 млн грн. Він встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири у Дніпрі. Також зареєстрував на члена родини-підприємця підприємство, яке придбало у власність нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Крім того, встановлені факти декларування фігурантом недостовірної інформації майже на 4,3 млн грн.

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