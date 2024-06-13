Ростом з людину: у Дніпрі чоловік спіймав 28-кілограмового сома

Під час риболовлі на одному з водойм Дніпра чоловік виловив величезного сома.

Про це сам рибалка розповів у відео, яким поділився у мережі.

Чоловік розповів, як 12 червня під час риболовлі більше двох годин боровся, аби нарешті виловити величезну рибину. І йому це все-таки вдалося.

Немає слів. Дякую ЗСУ за те, що можна порибалити, – сказав він.

Нагадаємо, сомів такого розміру ловлять у Дніпрі не вперше, були навіть 2-метрові, схожі на монстрів, ще у 2021 році. Після цього того ж року дніпрянин розповів історію, як боровся з 50-кілограмовим сомом-людожером. А після початку повномасштабної війни безстрашний житель Дніпра вполював сома під час ракетного удару.

Читайте також:

Українська

Автор: