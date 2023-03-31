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Росіянин-нелегал півтора роки переховувався від поліції в Дніпрі

Сьогодні 12:14
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У Дніпропетровській області переховувалися іноземці-нелегали.

Новости Днепра про Росіянин-нелегал півтора роки переховувався від поліції в Дніпрі

Про це повідомили в обласній поліції.

Як з’ясувалося, громадянин РФ з вересня 2021 року переховувався від поліції. У нього закінчилися законні підстави перебування на території України, тому він вирішив втекти від міграційників. Нещодавно його затримали та відправили до суду в Дніпрі, який виніс рішення про його видворення з країни. 

Крім цього, поліція затримала громадянку Казахстану, яка майже 5 років нелегально жила в Дніпропетровській області. Вона знайшла неофіційну роботу в Криничках і переховувалася від міграційників. Втім, її викрили та примусово видворили з країни. Їй заборонять в’їзд до України на 5 років. 

Обох нелегалів доправили до Вінниці, звідки видворили за межі України. 

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Новости Днепра про Росіянин-нелегал півтора роки переховувався від поліції в ДніпріУкраїнська

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