Росіянин-нелегал півтора роки переховувався від поліції в Дніпрі

Про це повідомили в обласній поліції.
Як з’ясувалося, громадянин РФ з вересня 2021 року переховувався від поліції. У нього закінчилися законні підстави перебування на території України, тому він вирішив втекти від міграційників. Нещодавно його затримали та відправили до суду в Дніпрі, який виніс рішення про його видворення з країни.
Крім цього, поліція затримала громадянку Казахстану, яка майже 5 років нелегально жила в Дніпропетровській області. Вона знайшла неофіційну роботу в Криничках і переховувалася від міграційників. Втім, її викрили та примусово видворили з країни. Їй заборонять в’їзд до України на 5 років.
Обох нелегалів доправили до Вінниці, звідки видворили за межі України.
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