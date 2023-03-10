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Росіяни знищили літак-символ Бахмута (ВІДЕО)

Сьогодні 18:04
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На тлі цього МіГ-17 українські воїни часто робили світлини та знімали відео з фронту.

Новости Днепра про Росіяни знищили літак-символ Бахмута (ВІДЕО)

У Бахмуті Донецької області російські окупанти підірвал літак-символ міста. 

Про це повідомив український журналіст Юрій Бутусов.

Літак-символ Бахмута підірвано, – написав він, не розкриваючи деталей.

Та опублікував відео.

На кадрах з місця події видно, що літак-пам’ятник повністю зруйновано. Поруч лежать тільки уламки МіГа.

Новости Днепра про Росіяни знищили літак-символ Бахмута (ВІДЕО)

Таким був цей пам’ятник.

Зазначимо, пам’ятник знаходився на південному заході Бахмута у сквері Дружби, який реконструювали за кілька років до повномасштабного вторгнення. Монумент встановили за радянських часів в пам’ять про курсантів Бахмутського аероклубу – учасників Другої світової війни. 

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Новости Днепра про Росіяни знищили літак-символ Бахмута (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Росіяни знищили літак-символ Бахмута (ВІДЕО)Русский

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