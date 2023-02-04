Росіяни запропонували Філатову обміняти демонтовані в Дніпрі пам’ятники на дрова: мер відповів

Адміністрація російського міста Кремьонки Калузької області звернулася до мера Дніпра Бориса Філатова з пропозицією забрати демонтовані у місті пам'ятники російським діячам. Натомість громадяни країни-агресорки пропонують надати дніпрянам дрова.

Філатов відповів росіянам. Відповідними листами він поділився на своїй сторінці у Facebook.

“Це дуже смішно. Якби не було так сумно. Так, це – правда. Зайвохромосомні, що живуть у власному метавсесвіті, пишуть нам до міськради листи про обмін пам’ятників на дрова”, – прокоментував міський голова.

У листі від мешканців Кремьонки зазначається, що пам’ятники їм потрібні задля “пробудження національної свідомості, любові до своєї батьківщини, поваги до її історії та окультурення росіян”.

Філатов на пропозицію “погодився”. Запропонував віддати пам’ятники за курсом “PGR/DRV не менше 1/1000, тобто тисяча кілограмів дров за кожний кілограм статуї Горького”.

“Оскільки за кожен тиждень тяганини з ухваленням рішення Горькому планується відпилювати палець (ось це ми жартуємо, звичайно ж)… Також готові розглянути варіанти обміну статуї Горького без унітаза або унітазу без Горького, залежно від того, яка саме частина пам’ятника краще здатна “пробудити національну самосвідомість, любов до своєї батьківщини, повагу до її історії та культури” у мешканців Вашого муніципального новоутворення”, – уточнюється в листі від мерії Дніпра.

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