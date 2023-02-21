Росіяни з РСЗВ обстріляли Херсон: щонайменше 6 загиблих

Сьогодні, 21 лютого, російські війська з реактивних систем залпового вогню обстріляли Херсон.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, в результаті обстрілу шестеро чоловік загинули, є й поранені.

Крім того, пошкоджені будинки, зупинка транспорту.

Відповідь за ці злочини має бути максимально жорстокою. І вона точно буде. Ми очистимо нашу землю від рабів неадекватного вбивці. І знайдемо всіх, хто віддавав та виконував накази, скільки б часу вони не намагалися переховуватися потім, – написав Єрмак.