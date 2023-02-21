Росіяни з РСЗВ обстріляли Херсон: щонайменше 6 загиблих

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
За його словами, в результаті обстрілу шестеро чоловік загинули, є й поранені.
Крім того, пошкоджені будинки, зупинка транспорту.
Відповідь за ці злочини має бути максимально жорстокою. І вона точно буде. Ми очистимо нашу землю від рабів неадекватного вбивці. І знайдемо всіх, хто віддавав та виконував накази, скільки б часу вони не намагалися переховуватися потім, – написав Єрмак.
Читайте також:
Автор:
Світла пам'ять!
До річниці повномасштабного вторгнення "Укрпошта" випустить поштову марку "ПТН ПНХ!",…
8 березня 2023 року випадає на середу. Цей день мав…
Чат-бот зі штучним інтелектом під назвою ChatGPT тепер доступний в…