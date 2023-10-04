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  • Росіяни вночі випустили по Дніпропетровщині з десяток снарядів: є руйнування

Росіяни вночі випустили по Дніпропетровщині з десяток снарядів: є руйнування

Сьогодні 07:42
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Окупанти продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Новости Днепра про Росіяни вночі випустили по Дніпропетровщині з десяток снарядів: є руйнування

Вночі вони обстріляли артилерією Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У результаті цієї атаки пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінії електропередач.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Новости Днепра про Росіяни вночі випустили по Дніпропетровщині з десяток снарядів: є руйнування

В інших районах Дніпропетровщини було спокійно – без обстрілів.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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Новости Днепра про Росіяни вночі випустили по Дніпропетровщині з десяток снарядів: є руйнуванняУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вночі випустили по Дніпропетровщині з десяток снарядів: є руйнуванняРусский

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