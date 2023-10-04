Росіяни вночі випустили по Дніпропетровщині з десяток снарядів: є руйнування

Вночі вони обстріляли артилерією Мирівську громаду, що на Нікопольщині. До одного з тамтешніх сіл прилетіло з десяток снарядів.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
У результаті цієї атаки пошкоджені 2 приватні будинки, господарська споруда та лінії електропередач.
На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.
В інших районах Дніпропетровщини було спокійно – без обстрілів.
Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!
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