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Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідки

Сьогодні 09:00
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Окупанти вночі 27 лютого двічі обстріляли із важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

Новости Днепра про Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки постраждали сам Нікополь та Мирівська громада.

Пошкоджено 8 приватних будинків, господарську споруду, авто, газопроводи та лінію електропередач.

Наслідки атак рятувальники продовжують уточнювати.

Новости Днепра про Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідки

Новости Днепра про Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідки

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Новости Днепра про Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідкиУкраїнська Новости Днепра про Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідкиРусский

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