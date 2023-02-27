Росіяни вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії: які наслідки

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки постраждали сам Нікополь та Мирівська громада.
Пошкоджено 8 приватних будинків, господарську споруду, авто, газопроводи та лінію електропередач.
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